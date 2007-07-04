Іван Плющ прокоментував домовленість Ющенка з Януковичем

Секретар Ради національної безпеки та оборони Іван ПЛЮЩ не виключає, що засідання РНБО з питань тендерних закупівель відбудеться до 13 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв`ю журналістам, коментуючи відповідну домовленість Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

І.ПЛЮЩ повідомив, що сьогодні і вчора він зустрічався з віце-прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, а також із першим заступником міністра фінансів Вадимом КОПИЛОВИМ. На цій зустрічі йшлося про необхідність підготовки урядом проекту документів, які потім могла б затвердити Рада національної безпеки та оборони.

За словами І.ПЛЮЩА, цей пакет документів повинен мати на меті удосконалення правової основи державних закупівель, щоб потім це питання можна було затвердити указом Президента.

І.ПЛЮЩ прогнозує, що якщо уряд встигне цього тижня підготувати відповідний проект, то засідання РНБО відбудеться наступного тижня – до 13 липня.