Луценко: ми зробили не по-хохляцьки, а по-розумному!

Банкова прохолодно ставиться (або ставилася) до руху Народна самооборона Юрія Луценка. Про це лідер НС заявив в інтерв`ю Комерсант-Україна: «я відчував прохолодне відношення Банкової (секретаріату президента.–Ъ) до своїх планів зі створення громадського руху. У деяких областях активістам "Нашої України" і БЮТ забороняли допомагати нам у підготовці мітингів і навіть карали в дисциплінарному порядку керівництво місцевих організацій».

Мабуть, причиною цього стало те, що до недавнього часу щосили заперечували як в Нашій Україні, так і в Народній самообороні – ці дві політсили борються за один і той самий сегмент електорату. І зараз Луценко, хоч і побічно, але підтвердив це: «...мы завоювали симпатії тих, хто розчарувався в Соцпартії і "Нашій Україні". Останні соцопити показують рейтинг "Нашої України" близько 10 відсотків, "Самооборони" – дещо більше 5 відсотків». Проте, Луценко вважає, що поступив правильно. І на доказ чистоти намірів він сам, за його словами, запропонував Віктору Ющенку злити НС та НУ в одну партію.

«Коли соціологи показали 5 відсотків, у мене відбулася вирішальна розмова з президентом. Я сказав йому просту річ: "Віктор Андрійович, можна вчиняти по-хохляцьки, а можна по-людськи. У мене є 5 відсотків, і я пройду до парламенту. В результаті наші дві команди неминуче увійдуть в певний ступінь протистояння. Я пропоную поступити незвичайним чином – наші дві команди не просто об`єднати в блок, а злити в одну партію. І запросити всіх інших зробити те ж саме. Хто на це піде, буде рівноправним партнером, хто ні – залишиться за бортом великої політики".

Про перспективи створення демократичного мегаблоку оптимістично налаштований екс-глава МВС висловився так: «Ми вже об`єдналися. Блок "Наша Украина"–"Народная самооборона" вже створений. Це факт! Прошу “любить и жаловать”. Він створений на зло всім, хто каркає про неможливість такого блоку, - ми зробили не по-хохляцьки, а по-розумному!»

З першою десяткою списку і прізвищем лідера блоку проблем не буде – запевняє Луценко: «Я знаю 12 прізвищ, з яких будуть вибрані десять. Завтра (сьогодні, 5 липня - ред) під всіма фантазіями буде підведено межу».