Декларацію про створення мегаблоку підписали 10 партій і громадських об`єднань
Ющенко благословив
Сьогодні 10 партій підписали Декларацію об’єднання демократичних сил, яка є форматом виборчого блоку.
Про це повідомляє прес-служба “Нашої України”.
Декларацію було підписано в присутності Президента України Віктора ЮЩЕНКА в офісі “Нашої України”.
Декларацію підписали: від “Нашої України” В’ячеслав КИРИЛЕНКО, партії “Вперед, Україно!” – Юрій ЛУЦЕНКО, “Народного руху України” – Борис ТАРАСЮК, УРП “Собор” – Анатолій МАТВІЄНКО, Української народної партії – Юрій КОСТЕНКО, Християнсько-демократичний союзу - Володимир СТРЕТОВИЧ, “Пори” – Владислав КАСЬКІВ, Партії захисників Вітчизни – Юрій КАРМАЗІН, Конгресу українських націоналістів – Євген Гірник, “Європейської партії України” – Микола КАТЕРИНЧУК.