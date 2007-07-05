Декларацію про створення мегаблоку підписали 10 партій і громадських об`єднань

Ющенко благословив

Сьогодні 10 партій підписали Декларацію об’єднання демократичних сил, яка є форматом виборчого блоку. Про це повідомляє прес-служба “Нашої України”. Декларацію було підписано в присутності Президента України Віктора ЮЩЕНКА в офісі “Нашої України”. Декларацію підписали: від “Нашої України” В’ячеслав КИРИЛЕНКО, партії “Вперед, Україно!” – Юрій ЛУЦЕНКО, “Народного руху України” – Борис ТАРАСЮК, УРП “Собор” – Анатолій МАТВІЄНКО, Української народної партії – Юрій КОСТЕНКО, Християнсько-демократичний союзу - Володимир СТРЕТОВИЧ, “Пори” – Владислав КАСЬКІВ, Партії захисників Вітчизни – Юрій КАРМАЗІН, Конгресу українських націоналістів – Євген Гірник, “Європейської партії України” – Микола КАТЕРИНЧУК.

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