Азаров не довіряє Америці і запевняє, що контролює ситуацію

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що фінансова ситуація в США, незважаючи на те, що технічного дефолту країні вдалося уникнути, змушує з підвищеною обережністю ставитися до здійснення зовнішніх запозичень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, 3 серпня, на засіданні Кабінету міністрів України.

«Політика світового емісійного центру, яким є США, залишається такою, що змушує нас із підвищеною обережністю ставитися до зовнішніх запозичень», - сказав він.

Прем`єр вкотре зазначив, що, у зв`язку з цим, український ринок необхідно максимально насичити вітчизняними товарами.

«Уряд проводитиме політику опори на власні сили, політику національного інвестиційно-інноваційного розвитку», - сказав М.АЗАРОВ.

Він ще раз підкреслив, що ніяких фінансових потрясінь в Україні не буде, й курс гривні залишатиметься стабільним.

«Фінансових потрясінь в Україні не буде. Незважаючи на наміри деяких політиків свідомо підігріти тривожні настрої в суспільстві, уряд разом із Національним банком твердо контролює ситуацію. Ще раз підкреслюю, громадяни і бізнес можуть повністю розраховувати на фінансову стабільність в Україні й стабільність у національній валюті», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Президент США Барак ОБАМА підписав прийнятий Конгресом закон про державний борг, що запобіг технічному дефолту, який міг би бути оголошений уже ввечері 2 серпня. Закон про держборг, міжпартійні переговори щодо якого почалися в середині травня, був схвалений обома палатами Конгресу в понеділок і вівторок.