Генсек Ради Європи попереджає Україну про загрозу для її репутації

Генеральний Секретар Ради Європи Террі ДЕВІС переконаний, що у випадку нереалізації домовленостей про проведення позачергових парламентських виборів 30 вересня імідж України істотно постраждає.

Таку думку він висловив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН.

“На сьогодні є угода між Президентом ЮЩЕНКОМ та прем’єр-міністром ЯНУКОВИЧЕМ щодо проведення виборів 30 вересня. І, як я розумію, партії підтримують цю угоду”, - сказав Т.ДЕВІС.

“Якщо угода не буде дотримана, люди будуть дуже розчаровані і значно постраждає міжнародна репутація України”, - додав Генсек Ради Європи.

За його словами, невиконання досягнутої угоди буде дуже небезпечним для репутації України.