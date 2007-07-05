Генсек Ради Європи попереджає Україну про загрозу для її репутації
15:30, 05 липня 2007Політика
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Девіс дав інтерв`ю кореспонденту УНІАН
|Террі ДЕВІС
Таку думку він висловив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН.
“На сьогодні є угода між Президентом ЮЩЕНКОМ та прем’єр-міністром ЯНУКОВИЧЕМ щодо проведення виборів 30 вересня. І, як я розумію, партії підтримують цю угоду”, - сказав Т.ДЕВІС.
“Якщо угода не буде дотримана, люди будуть дуже розчаровані і значно постраждає міжнародна репутація України”, - додав Генсек Ради Європи.
За його словами, невиконання досягнутої угоди буде дуже небезпечним для репутації України.
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