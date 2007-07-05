Соціологи садять в прем`єрське крісло Ахметова або Тимошенко

Наступним прем’єр-міністром України, за прогнозом соціологів, стане Рінат АХМЕТОВ або Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова ради директорів Інституту політичних та соціологічних досліджень ім.Т.Г.Шевченка Володимир БОНДАРЕНКО.

“На наш погляд, після парламентських виборів, у разі, якщо переможуть Партія регіонів і комуністи, тобто у разі, якщо буде червно-блакитна коаліція наступна, то новим прем’єр-міністром буде обраний Рінат АХМЕТОВ. Ми констатуємо це ще й тому, що Віктор ЯНУКОВИЧ сам свого часу казав, що АХМЕТОВ може бути наступним прем’єр-міністром», - сказав він.

По-друге, за словами В.БОНДАРЕНКА, «у зв’язку з тим, що у таборі Партії регіонів зараз відбуваються, на мій погляд, серйозні домовленості з представниками Президента, яким не вигідна конфронтація в країні, потрібен поміркований новий прем’єр-міністр. І великий бізнес якраз таким бачить Ріната АХМЕТОВА”.

Крім того, за словами соціолога, це вигідно і самому Р.АХМЕТОВУ, тому що таким чином він потрапляє “у клуб найвищих державних діячів”, може після цього зустрічатися з керівниками багатьох держав. “Це своєрідна легітимізація політична його бізнесу”, - зауважив В.БОНДАРЕНКО.

Водночас, за його словами, у разі перемоги демократичних сил новим прем’єр-міністром буде обрана лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО.

На запитання журналістів, чи погодиться нинішній прем’єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ зараз на кандидатуру Р.АХМЕТОВА на посаду керівника уряду, В.БОНДАРЕНКО відповів: “Я думаю, він погодиться, бо в такому випадку він погодиться на посаду спікера для того, щоб залишитись на політичному плаву”.