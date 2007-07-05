Порошенко лікті кусати не збирається

Народний депутат п’ятого скликання Петро ПОРОШЕНКО не вбачає трагедії у своїй відсутності в першій десятці списку блоку «Наша Україна – Народна самооборона».

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Я не мав бути в десятці», - сказав П.ПОРОШЕНКО, додавши при цьому, що вважає добрим фактом те, що у першій десятці багато «нових молодих облич».

Говорячи про подальший розвиток подій та необхідність створення мегаблоку, П.ПОРОШЕНКО зауважив, що поява такої політичної конфігурації необхідна для того, щоб на виборах перемогли демократичні сили.

Водночас, говорячи про Блок Юлії Тимошенко, який висловив бажання йти на позачергові парламентські вибори окремо, П.ПОРОШЕНКО висловив думку, що було б логічно, якби демократичні сили брали участь у виборах разом, але він не має сумніву у тому, що виборча кампанія як блоку «Наша Україна – Народна самооборона», так і БЮТ проходитиме коректно і дії цих двох сил будуть узгоджуватися.

Відповідаючи на запитання щодо можливого оскарження результатів виборів, П.ПОРОШЕНКО сказав: «Я не виключаю, що результати виборів незадоволені будуть оскаржувати. Але це нормально… Я не бачу в цьому ніякої трагедії».

При цьому він додав, що вже на початку виборчої кампанії він не має інформації про будь-які скарги від жодної політичної сили, яка висловила бажання брати участь у виборчому процесі, на те, що вона обмежена у доступі до засобів масової інформації.

П.ПОРОШЕНКО висловив переконання у тому, що виборча стратегія політичних сил має полягати не в обвинуваченні один одного, а в тому, щоб не популістським шляхом довести виборцям правильність вирішення існуючих в державі проблем.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 липня, 10 партій підписали Декларацію об`єднання демократичних сил, формування єдиного виборчого блоку і єдиної політичної партії.

Рішення йти на вибори разом прийняли: «Наша Україна», «Вперед, Україно!», НРУ, УНП, УРП «Собор», ХДС, Європейська партія, «Пора», КУН, Партія захисників Вітчизни.

Мегаблок демократичних сил носитиме назву «Наша Україна – Народна самооборона».

Перша десятка виборчого списку блоку на сьогодні виглядає так: Юрій ЛУЦЕНКО, В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Арсеній ЯЦЕНЮК, Анатолій ГРИЦЕНКО, Микола КАТЕРИНЧУК, Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, Віктор БАЛОГА, Ксенія ЛЯПІНА, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Володимир АР’ЄВ.

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