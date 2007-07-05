Партія регіонів позбавиться Михайла Добкіна?

Харківський міський голова Михайло ДОБКІН не планує на позачергових виборах балотуватися до Верховної Ради. Про це він сказав кореспонденту УНІАН.

«Я не піду до Верховної Ради», - зазначив М.ДОБКІН.

Утім, М.ДОБКІН зауважив: «Коли розпочнеться виборча кампанія і якщо партія (Партія регіонів – УНІАН) мені довірить брати участь у виборах, я піду у відпустку за свій рахунок, і тоді буду займатися політичною діяльністю».

Як повідомляв УНІАН, експерти Агентства моделювання ситуацій (АМС) вважають, що в деяких регіонах України перед виборами можуть відбутися «партійні чистки».

Як сказано в коментарі заступника директора АМС Олексія ГОЛОБУЦЬКОГО, «на сьогодні в певних регіонах склалася така ситуація, коли місцеві лідери впливових партій своєю поведінкою дискредитують вище партійне керівництво».

Тому, вважає експерт, цілком можна прогнозувати, що на деяких партійних керівників на місцях чекають серйозні проблеми - аж до усунення від керівництва передвиборчою кампанією і виключення з партій.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, на сьогодні найбільш показова така ситуація в Харкові. «Там на найближчих партійних конференціях може виникнути питання про негативний вплив Михайла ДОБКІНА і Геннадія КЕРНЕСА на рейтинг Партії регіонів, а «регіонали» не можуть собі дозволити здати позиції в цьому стратегічному регіоні. Тому питання про довіру до цього тандему буде поставлене обов`язково», - вважає експерт.