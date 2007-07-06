Ющенко вирушає на Донеччину
08:00, 06 липня 2007Політика
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(програма перебування)
У п’ятницю, 6 липня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Донецької області, де візьме участь в урочистостях з нагоди 75-ї річниці утворення області.
Як повідомляє прес-служба Президента України, на 16-у годину заплановано виступ В.ЮЩЕНКА на урочистих зборах у Донецькому академічному театрі опери та балету ім. А. Б. Солов’яненка.
Захід у прямому ефірі транслюватимуть Донецька ОДТРК, НТКУ, «5 канал» та Всесвітня служба «УТР».
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