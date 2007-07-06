Посол США обрав Балогу об`єктом для жартів
«Розважав» гостей собака Тейлора
|Посол США в Україні Вільям Тейлор
Столи на прийомі були уставлені блюдами каліфорнійської кухні: два види м`яса - барбекю, безліч салатів, домашні чіпси. Родзинкою стали кілька пирогів. Втім, виділявся на їхньому фоні один, укритий білою, червоною і блакитною глазур`ю, у формі американського прапора, який гості ум`яли одним з перших. До речі, вишуканого червоного і білого вина теж було предостатньо, але тут організація "розливу" у американців явно підкачала: офіціанти наливали особисто кожному гостю, і вони вишикувалися в довжелезну чергу, яка потім розділилася на дві, коли з`явився ще один бармен. До речі, за один вечір це був другий випадок утворення черги. У першій стояли охочі потиснути руку Уїльяму Тейлору.
Повноважний Посол США в своїй промові спробував утішити українців. Так, за його словами, ми не повинні перейматися тим, що зараз відбувається в нашій політиці, бо під час становлення незалежності Штатів Америка також перебувала в подібному стані. Тому, мовляв, і у нас все налагодиться. Під час вступу пан посол пожартував і над головою Секретаріату президента Віктором Балогою: мовляв, той придумує укази, але стикається з тим, що їх нема кому виконувати.