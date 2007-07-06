Посол США обрав Балогу об`єктом для жартів

На день незалежності США, 4 липня, посол Штатів в Україні Уїльям Тейлор влаштував прийом для української еліти. Привітати пана посла прийшли політики і міністри - спікер парламенту Олександр Мороз, міністр МНС Нестір Шуфріч, глава Запорізької області Євгеній Червоненко, а також просто відомі люди - телеведучий Савік Шустер, головний рабин України Моше Асман і глава Київського патріархату Філарет. Розважав гостей величезний собака Тейлора породи коллі, який вільно пересувався територією і ластився до кожного. Щоправда, гостям трохи зіпсував настрій дощ, що раптово почався, але співробітники посольства приставили до кожного відвідувача людиню з парасолькою. Кому не вистачило “супроводу” – дали просто парасольки.

Столи на прийомі були уставлені блюдами каліфорнійської кухні: два види м`яса - барбекю, безліч салатів, домашні чіпси. Родзинкою стали кілька пирогів. Втім, виділявся на їхньому фоні один, укритий білою, червоною і блакитною глазур`ю, у формі американського прапора, який гості ум`яли одним з перших. До речі, вишуканого червоного і білого вина теж було предостатньо, але тут організація "розливу" у американців явно підкачала: офіціанти наливали особисто кожному гостю, і вони вишикувалися в довжелезну чергу, яка потім розділилася на дві, коли з`явився ще один бармен. До речі, за один вечір це був другий випадок утворення черги. У першій стояли охочі потиснути руку Уїльяму Тейлору.

Повноважний Посол США в своїй промові спробував утішити українців. Так, за його словами, ми не повинні перейматися тим, що зараз відбувається в нашій політиці, бо під час становлення незалежності Штатів Америка також перебувала в подібному стані. Тому, мовляв, і у нас все налагодиться. Під час вступу пан посол пожартував і над головою Секретаріату президента Віктором Балогою: мовляв, той придумує укази, але стикається з тим, що їх нема кому виконувати.

«Сєгодня»