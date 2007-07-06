Сорочинським ярмарком Ющенка водитимуть 300 охоронців

Управління Міністерства внутрішніх справ у Полтавській області планує привернути близько 600 своїх співробітників для забезпечення правопорядку під час проведення Сорочинського ярмарку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Полтавського обласного управління міліції Михайло ВЕРШНЯК.

Крім того, в облуправлінні МВС повідомили, що у разі приїзду на ярмарок Президента Віктора ЮЩЕНКА, близько 300 співробітників охорони будуть додатково привернуті для його супроводу.

Більше 100 працівників Державної автоінспекції контролюватимуть під`їзні шляхи до ярмарку.

Як повідомляв УНІАН, у цьому році Сорочинський ярмарок відбудеться 14-19 серпня в с. Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області. Він проводитиметься в рамках святкування 70-річчя Полтавської області і 200-річчя з дня народження Миколи Гоголя.

У ярмарку візьмуть участь українські, російські, молдавські, польські, грузинські, білоруські, німецькі і польські підприємства.

Ярмаркова площа становить більше 16 га.

Щорічно Сорочинський ярмарок відвідує близько 1 млн. людей.