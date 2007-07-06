Мороз побачив у діях Ющенка особливий цинізм

Голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ звинувачує Президента України Віктора ЮЩЕНКА у спробі знищити Вищу раду юстиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Соціалістичної партії України, про це О.МОРОЗ має намір заявити учасникам сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, що проходить у Києві.

Прес-служба СПУ зазначає, що приводом для такої заяви стало звільнення В.ЮЩЕНКОМ члена ВРЮ Олександра ЗАДОРОЖНЬОГО "за порушення присяги". О.МОРОЗ переконаний, що “це - перший крок до знищення Вищої ради юстиції”, яка згідно з рішенням парламенту, до прийняття відповідного закону, вповноважена призначати суддів на адміністративні посади. Раніше КС визнав неконституційним присвоєння цього права Президентом, нагадує прес-служба Соцпартії.

На думку О.МОРОЗА, “спробу ліквідувати ВРЮ треба розглядати, як останню ланку в ланцюзі знищення незалежної судової гілки влади - після того, як Президент "розправився" з Конституційним судом. Тому, дотепер не скасовані незаконні укази ЮЩЕНКА про відставку суддів КС та суддів загальної юрисдикції. А також в КС не розглядається черговий указ про дострокове припинення повноважень парламенту”.

На переконання О.МОРОЗА, “особливий цинізм ситуації полягає в тому, що Президент руйнує судову систему на очах європейських політиків: указ ЮЩЕНКА (про припинення повноважень члена ВРЮ О.ЗАДОРОЖНЬОГО - УНІАН) був підписаний у переддень початку роботи сесії ПА ОБСЄ, де представлені делегації всіх демократичних держав Європи”.

“Президент, намагаючись узурпувати право призначати суддів, підкорити судову владу, продемонстрував зневагу до базового принципу Конституції - поділу влади на законодавчу, виконавчу й судову. Отже, він не є гарантом дотримання Основного Закону”, - вважає О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Президент України підписав Указ, яким припинив повноваження члена Вищої ради юстиції О.ЗАДОРОЖНЬОГО у зв`язку з порушенням присяги.