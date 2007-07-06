У Львові підпалили офіс Партії Регіонів

Партія регіонів заявляє про зумисний підпал її партійного офісу у Львівській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, підпал Львівського обласного офісу Партії регіонів здійснено вночі, 6 липня, о 02.45.

“Підпалювачі, вибивши вікно, облили горючою рідиною приміщення та підпалили його смолоскипом”, йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, в результаті пожежі приміщення вигоріло майже дотла, вогнем знищено офісну техніку, комп’ютерне обладнання, меблі тощо. За попередніми підсумками, завдано матеріальних збитків більш як на 50 тис. грн.

Як стверджують у Партії регіонів, “це вже не перший подібний випадок зухвалих бандитських нападів на офіси Партії регіонів у Львівській області. 2004 року під час президентських виборів чотири рази було здійснено погроми партійних офісів у Дрогобичі та Стрию”.

“Сьогоднішній підпал обласного офісу партії – це чергова бандитська ланка у ланцюгу дикунських спроб залякати нас і перешкодити роботі Партії регіонів на Львівщині”, - заявляють львівські “регіонали”.

Вони розцінюють нинішній інцидент як “акт політичного вандалізму, підступну диверсію проти нашої політичної сили”.

Крім того, Львівське обласне відділення Партії регіонів вимагає від обласної влади, правоохоронних органів “покласти край політичному тероризмові на Львівщині і, нарешті, покарати причетних до цього осіб”.