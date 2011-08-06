Комітет опору диктатурі об'єднав демократичні партії

Львівський громадський Комітет опору диктатурі (КОД) починає безстрокову акцію протесту проти арешту екс-прем’єр-міністра України, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у комітеті, рішення про початок акції протесту було прийнято на засіданні комітету 5 серпня.

До складу КОД увійшли представники більшості партій демократичного спрямування: „Батьківщини”, „Свободи”, „Фронту Змін”, Народного Руху України, „Нашої України”, „Пора”, „Удар”, партії «Реформи і порядок», Конгресу українських націоналістів, Республікансько-християнської партії.

Також КОД затвердив план дій, у якому, зокрема, враховано пропозицію партії „Батьківщина” про мобілізацію львів’ян для участі в акціях протесту у Києві, а також передбачено ряд інших заходів.

За ініціативи комітету у понеділок, 8 серпня, відбудеться позачергове засідання Львівської міської ради, на якому буде розглянута політична ситуація в Україні, а також прийняті відповідні рішення. У вівторок, 9 серпня, відбудеться сесія Львівської обласної ради. Комітет закликає львів’ян прийти до міської ради і висловити свою позицію перед загрозою встановлення в Україні диктатури.

Крім того, члени Комітету опору диктатурі ухвалили Маніфест «Не бійся! Захисти Україну», у якому зазначається, що після затримання Ю.ТИМОШЕНКО «правлячий режим перейшов межу».

«Влада недвозначно дала зрозуміти, що сьогодні в нашій країні ніхто не застрахований від неправомірного арешту, жоден громадянин не може розраховувати на справедливий та неупереджений суд. Влада вже навіть не вдає, що дотримується хоча би формального правосуддя», - йдеться у Маніфесті.

«Реальні газові оборудки ретельно приховуються нинішньою владою так само, як це робили всі її попередники. Тому про встановлення істини у справі не йдеться. Процес над ТИМОШЕНКО давно вийшов за межі правової площини і має виключно політичний характер. У такий спосіб режим ЯНУКОВИЧА намагається відвернути увагу від власних діянь, адже «Покращення життя вже сьогодні» з тріском провалилось, економіка країни стрімко котиться в прірву», - вважають члени Комітету опору диктатурі.

Вони переконані, що сьогодні в Україні фактично ліквідована демократія і оголошена диктатура. «Правлячий режим чітко демонструє: усі незгодні будуть репресовані. Якщо ми не зупинимо процес сповзання до диктатури вже зараз, то вже за короткий час може бути запізно: ми втратимо свої права, своє майбутнє, свою державу. Ми, представники різних політичних сил та громадських організацій, заявляємо про нашу єдність в рішучому опорі диктатурі і проголошуємо початок безстрокової акції протесту. Єдина мова, на яку зважає ця влада, – це консолідована сила народу. Разом захистимо наші права, разом не дамо знищити демократію! Звертаємось до всіх українців із закликом «Не будьте байдужими!» «Не бійтеся!». Нас мільйони - їх одиниці. До дії, українці!», - сказано у Маніфесті.

Як повідомляв УНІАН, Комітет опору диктатурі було створено у Львові 5 серпня у зв’язку з політичною ситуацією, що склалася в країні після арешту Ю.ТИМОШЕНКО.