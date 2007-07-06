Ющенко дозволив Балозі карати за довгий язик

Нове об’єднання 10 демократичних партій, утворене для участі в позачергових виборах до Верховної Ради, проводитиме єдину інформаційну політику. Про це з посиланням на Главу Секретаріату Президента України, керівника штабу блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Віктора Балогу, повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента . За словами Балоги, таку вимогу поставив Віктор Ющенко «на закритому організаційному засіданні мегаблоку”.

На думку керівника штабу блоку, оскільки в його складі багато переконливих, сильних особистостей із власною позицією, «необхідно убезпечитися від дезінформаційного, оманливого багатоголосся». «Потрібно не допустити, щоб суспільство було дезорієнтовано щодо цілей і завдань новоутвореного демблоку. Звичайно, кожен яскравий політик із нашого об’єднання не буде позбавлений права голосу, у тому числі й права публічного висловлення. Однак усі заяви, коментарі, відозви будуть звучати в єдиному інформаційному руслі», – наголосив Глава Секретаріату Президента, керівник штабу блоку.

Як поінформував В. Балога, невдовзі буде оголошено перелік спікерів, уповноважених виступати від імені блоку. «Їх буде достатньо, аби охопити всі сфери суспільного інтересу, перекрити участю привселюдні акції, ефіри на телебаченні та радіо. Інформаційного вакууму не буде. Водночас будуть рішуче припинятися прояви інформаційного різнобою. Зокрема, за таке деструктивне вільнодумство учасники виборчого списку посуватимуться на десять позицій донизу. Президент погодився, що так буде справедливо».