Ющенко дозволив Балозі карати за довгий язик
Мегаблок запроваджує єдину інформаційну політику
|Віктора Балога
На думку керівника штабу блоку, оскільки в його складі багато переконливих, сильних особистостей із власною позицією, «необхідно убезпечитися від дезінформаційного, оманливого багатоголосся». «Потрібно не допустити, щоб суспільство було дезорієнтовано щодо цілей і завдань новоутвореного демблоку. Звичайно, кожен яскравий політик із нашого об’єднання не буде позбавлений права голосу, у тому числі й права публічного висловлення. Однак усі заяви, коментарі, відозви будуть звучати в єдиному інформаційному руслі», – наголосив Глава Секретаріату Президента, керівник штабу блоку.
Як поінформував В. Балога, невдовзі буде оголошено перелік спікерів, уповноважених виступати від імені блоку. «Їх буде достатньо, аби охопити всі сфери суспільного інтересу, перекрити участю привселюдні акції, ефіри на телебаченні та радіо. Інформаційного вакууму не буде. Водночас будуть рішуче припинятися прояви інформаційного різнобою. Зокрема, за таке деструктивне вільнодумство учасники виборчого списку посуватимуться на десять позицій донизу. Президент погодився, що так буде справедливо».