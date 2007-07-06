Сьогодні у Мороза - велике свято

Сьогодні - річниця обрання Олександра Мороза на пост голови ВР. Про це нагадує прес-служба Соціалістичної партії України.

6 липня 2006 року в 23.15 Олександр Мороз був обраний головою Верховної Ради України, одержавши в свою підтримку 238 депутатів.

Депутат від СПУ, керівник тимчасової президії Верховної Ради України Іван Бокий висунув кандидатуру Морозу на пост спікера парламенту. Також були висунуті кандидатури Петра Порошенка (від блоку "Наша Україна") і Миколи Азарова (від Партії регіонів). Після цього Порошенко заявив, що знімає свою кандидатуру і запропонував Морозу зробити те ж саме. Мороз цього не зробив.

У бюлетень для голосування були внесені кандидатури Мороза і представника Партії регіонів Миколи Азарова.

За Миколу Азарова не проголосував жоден депутат. Бюлетені одержали 239 депутатів: 185 - з Партії регіонів (окрім депутата Олександра Лещинського), 31 член фракції СПУ (окрім депутата Йосипа Вінського і Галини Гармаш), 21 депутат фракції КПУ.

За кандидатуру Морозу проголосували також депутати фракції "НУ" Володимир Заплатинський і Олександр Волков. Депутати фракції "БЮТ" участі в голосуванні не брали.

Новообраний спікер парламенту Олександр Мороз зайняв крісло в президії Верховної Ради. Сходження А.Мороза на трибуну представники фракції "Регіони України", комуністи і соціалісти вітали аплодисментами стоячи . Відразу ж після обрання, Мороз заявив про можливість створення коаліції з Партією регіонів Увечері 7 липня 2006 року була створена Антикризова коаліція, в яку увійшли СПУ, ПР і КПУ. Коаліція висунула на пост прем`єр-міністра Віктора Януковича.