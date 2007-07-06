Росія досі не надала ГПУ зразків діоксину - ”мовчить і все...”

Генеральна прокуратура України ще не отримала від Росії зразків діоксину в рамках розслідування кримінальної справи про отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив генпрокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

За його словами, в рамках правової допомоги Генпрокуратура надіслала два офіційних листа до Генпрокуратури Росії, але відповіді наразі немає.

На уточнююче запитання журналістів, як пояснює свою позицію Росія, О.МЕДВЕДЬКО відповів: «Російська сторона ніяк не пояснює. Мовчить і все».

Водночас він висловив сподівання, що на ситуацію вдасться вплинути, якщо не листуванням, то в межах особистих розмов. О.МЕДВЕДЬКО нагадав, що раніше Генпрокуратура вже отримала зразки діоксину з Великої Британії, США, сподівалися отримати зразки цієї речовини з Канади, але потім необхідність в цьому відпала, оскільки канадський діоксин, за його словами, ідентичний американському.

Як повідомляв УНІАН, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.

У березні 2007 року начальник головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури України Олександр ДЕГТЯРЬОВ повідомив, що Генпрокуратура вже закупила за попередньою домовленістю зразки діоксину, який виробляється в США та Великій Британії, в рамках розслідування кримінальної справи про отруєння В.ЮЩЕНКА.

За його словами, на рівні генпрокурорів ведуться переговори про отримання зразків діоксину з Російської Федерації. При цьому О.ДЕГТЯРЬОВ зазначив, що вказану речовину в світі виготовляють лише 4 країни, серед трьох названих - ще й Канада. Втім, додав він, діоксин, який виготовляється в Канаді та США, ідентичний.

Також О.ДЕГТЯРЬОВ зауважив, що проведення співставного аналізу ускладнено ще й через те, що досі ніхто таких досліджень не робив. Водночас він додав, що у Генпрокуратурі вважають, що такий аналіз триватиме не менше 4 місяців.