”Гостинний” Мороз сказав Президенту ПА ОБСЄ, що не всі їм раді

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ висловив думку про доцільність внесення в резолюцію Парламентської асамблеї ОБСЄ рекомендації про розв’язання політичної кризи в Україні передбаченим Конституцією способом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з Президентом ПА ОБСЄ Йораном ЛЕННМАРКЕРОМ.

Як повідомила журналістам прес-секретар голови ВР Вікторія ШВЕДОВА, О.МОРОЗ зазначив, що це продемонструвало б підтримку європейських парламентаріїв важливості дотримання законності.

Й.ЛЕННМАРКЕР зауважив, що демократичні стандарти мають бути єдиними, і якщо існує загроза щодо них, то «ми, звичайно, можемо щось сказати».

За словами О.МОРОЗА, український парламент є консолідованим і впливовим, що підтверджується результатами голосування за важливі законопроекти, а також злагодженою та взаємовідповідальної роботою парламенту та уряду.

У свою чергу, Президент ПА ОБСЄ підкреслив, що події в Україні - «це внутрішній процес, і ми б не хотіли у нього втручатися, це питання має бути вирішено українськими громадянами».

Також Й.ЛЕННМАРКЕР подякував ВР і особисто О.МОРОЗУ за «чудову організацію» 16-ї щорічної сесії ПА ОБСЄ.

О.МОРОЗ зауважив, що в Україні склалася складна політична ситуація, і «тому проведення ПА ОБСЄ вітається не всіма». В той же час він підкреслив, що проведення 16-ї сесії ПА ОБСЄ в Києві - це «перспектива на шляху України до демократії». Він наголосив, що Україна сама здатна вирішити свої внутрішні проблеми.