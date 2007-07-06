Спадок Кучми знову тягатимуть по кабінету Балоги

Генеральна прокуратура України має ще декілька разів провести слідчий експеримент у Секретаріаті Президента в рамках розслідування кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив генпрокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

Він нагадав про проведення одного слідчого експеримента з відтворення ситуації здійснення майором держслужби охорони Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ записів розмов екс-Президента України Леоніда КУЧМИ. За словами О.МЕДВЕДЬКА, «буде зроблено ще, можливо, не одне відтворення обстановки», за результатами чого будуть призначені додаткові експертизи.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня 2007 року представники Генеральної прокуратури провели слідчий експеримент у кабінеті глави Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ у рамках розслідування справи Георгія Гонгадзе.

У кабінеті, який раніше займав екс-Президент Леонід КУЧМА, відтворили попередній інтер`єр. Меблі переставили так, як за часів другого Президента України.

Під час експерименту у приміщенні Секретаріату Президента був присутній екс-майор Державної служби охорони М.МЕЛЬНИЧЕНКО.