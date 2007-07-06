Ющенко відбув у Донецьк

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочою поїздкою до Донецької області.

Як повідомляє прес-служба Президента України, головна мета поїздки – участь в урочистостях з нагоди 75-ї річниці утворення Донецької області.

Планується, що в Донецьку В.ЮЩЕНКО відвідає спеціалізований виставковий центр «Експо-Донбас», де огляне Ювілейну виставку досягнень і можливостей науково-виробничого комплексу області, ознайомиться з експозиціями міст регіону, металургійних та вугільних підприємств тощо.

У Донецькому академічному театрі опери та балету ім. А.Б. Солов’яненка Президент візьме участь в урочистих зборах з нагоди 75-ї річниці утворення області та вручить державні нагороди.

В прямому ефірі урочистості транслюватимуть Донецька ОДТРК, НТКУ, «5 канал» та Всесвітня служба «УТР».

Також під час робочої поїздки В.ЮЩЕНКО покладе квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку.

Під час поїздки В.ЮЩЕНКА супроводжують глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА та секретар РНБО Іван ПЛЮЩ.