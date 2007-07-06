Литвин вважає природним, що помаранчеві один одного ”кинуть”

Лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН вважає, що дострокові вибори до парламенту невідворотні, оскільки «ключові політичні гравці» вже домовились.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Известия в Украине» (№115 від 6.07.2007г.).

«Ба більше, - додав В.ЛИТВИН, - я думаю, вони уклали секретні протоколи до свого «пакту», де розписали, як поділити владу і побудувати свої відносини до 2009 року».

Водночас В.ЛИТВИН вважає «природним», що «хтось когось «кине», і що все це чудово вписується в сценарій майбутніх президентських виборів, де знову на головну арену вийде пара Віктор ЮЩЕНКО і Віктор ЯНУКОВИЧ.

У цьому контексті, відповідаючи на питання щодо лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, В.ЛИТВИН заявив: «Скоро ми станемо свідками того, як проти неї дружитимуть усі основні політичні сили. І докладуть всіх зусиль, аби вивести, витіснити її за межі «ігрового політичного поля».

В.ЛИТВИН однозначно ствердно відповів на запитання щодо участі в дострокових парламентських виборах своєї політичної сили, «одразу» попередивши: «Ми ніколи не визнаємо вибори такими, що відбулися, якщо до парламенту не пройде блок, який я представляю». При цьому «самовпевненість» своїх слів він пояснив «серйозними соціологічними дослідженнями».