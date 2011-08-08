Грищенко: якби Ющенко поїхав до Москви, газової кризи-2009 могло не бути

Нинішній міністр закордонних справ, екс-посол України у РФ Костянтин ГРИЩЕНКО вважає, що газової кризи 2009 року можна було б уникнути, якби у грудні 2008 року відбувся візит тодішнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час допиту як свідка у Печерському райсуді Києва.

«Попри те, що Росія очікувала, цей візит не відбувся», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

К.ГРИЩЕНКО висловив переконання, що «можна було б уникнути кризи, яка після Нового року стала причиною загострення відносин між Україною та низкою інших країн, зокрема, Росії».

Він також наголосив, що якби відбулась українсько-російська зустріч на найвищому рівні і були досягнуті необхідні домовленості, то газової кризи можна було б уникнути.

За свідченнями К.ГРИЩЕНКА, тоді протягом двох тижнів він як посол України у РФ отримував інформацію дипломатичними каналами з багатьох країн про те, що ситуація, яка склалася, є ненормальною.

К.ГРИЩЕНКО є 26-м свідком з боку обвинувачення у справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО. Сьогодні він з’явився до зали суду з особистою охороною.