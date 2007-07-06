Ющенку подарували пальму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув з робочою поїздкою до Донецька, де планує взяти участь в урочистостях з нагоди 75-річчя утворення Донецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, в аеропорту главу держави зустрічали голова облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО і його заступник Борис АДАМОВ.

Одразу після прибуття Президент вирушив до виставкового комплексу ЕкспоДонбас, де ознайомиться з експозиціями "Ювілейної виставки досягнень і можливостей науково-виробничого комплексу області".

На виставці В.ЮЩЕНКУ урочисто вручили символ Донецької області - мініатюрну копію Пальми Мерцалова. Крім того, донецька художниця Тетяна РИБАКОВА подарувала Президентові одну зі своїх картин.