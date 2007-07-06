Дев`ятеро людей лягли під колеса автомобіля Ющенка

На в`їзді до Донецька кортеж з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ намагалися зупинити дев`ятеро людей.

Як повідомив УНІАН прес-секретар донецького адвоката Сергія САЛОВА Максим КАСЬЯНОВ, дев`ятеро людей, серед яких була 80-річна жінка, намагалися зупинити кортеж Президента з метою привернути його увагу до їх проблем. Люди стверджують, що обласна міліція і прокуратура не розслідують вбивства їхніх дітей.

За словами М.КАСЬЯНОВА, люди намагалися лягти на дорогу, щоб не дати їхати далі машині з Президентом. Проте з машин вийшли охоронці і примусово звільнили дорогу, після чого машина В.ЮЩЕНКА проїхала в центр міста.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО прибув сьогодні до Донецька для участі в урочистостях з нагоди 75-річчя утворення Донецької області.