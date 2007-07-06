Ющенко не хоче прогнозувати межі майбутньої коаліції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не хотів би прогнозувати межі майбутньої парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Донецьку журналістам під час відвідування виставкового комплексу «ЕкспоДонбас».

"Я не відношуся до тих політиків, які хотіли б прогнозувати межі майбутньої коаліції, більшості чи опозиції", - сказав Президент.

За його словами, "краще було б запитати: навколо яких пріоритетів і цінностей відбуватиметься об`єднання зусиль".

В.ЮЩЕНКО також висловив сподівання , що "політичні сили об`єднають не декларації, а цілі", і політики під час виборчої кампанії не використовуватимуть "теми явно спекулятивні", серед яких назвав тему НАТО і російської мови.

Президент також ще раз наголосив, що в новому парламенті вже не перекуповуватимуть депутатів. "Я впевнений, що в новому парламенті депутатів перекуповувати не будуть, і такого парламенту, де перекуповують депутатів, більше не буде", - вказав Президент.