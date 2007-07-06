Ющенко не хоче прогнозувати межі майбутньої коаліції
Президент відвідав «ЕкспоДонбас»
Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не хотів би прогнозувати межі майбутньої парламентської коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Донецьку журналістам під час відвідування виставкового комплексу «ЕкспоДонбас».
"Я не відношуся до тих політиків, які хотіли б прогнозувати межі майбутньої коаліції, більшості чи опозиції", - сказав Президент.
За його словами, "краще було б запитати: навколо яких пріоритетів і цінностей відбуватиметься об`єднання зусиль".
В.ЮЩЕНКО також висловив сподівання , що "політичні сили об`єднають не декларації, а цілі", і політики під час виборчої кампанії не використовуватимуть "теми явно спекулятивні", серед яких назвав тему НАТО і російської мови.
Президент також ще раз наголосив, що в новому парламенті вже не перекуповуватимуть депутатів. "Я впевнений, що в новому парламенті депутатів перекуповувати не будуть, і такого парламенту, де перекуповують депутатів, більше не буде", - вказав Президент.