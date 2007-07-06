Жовтяк не знає, чи то сміятися, чи то плакати

Представник Української народної партії Євген ЖОВТЯК вважає безглуздою ініціативу народного депутата Олега АНТІПОВА (позафракційний, виключений з БЮТ) про зміну місцями кольорів на Державному прапорі України.

“Незрозуміло, чи то сміятися, чи то плакати” від цієї законотворчої ініціативи, зазначив Є.ЖОВТЯК, слова якого цитує прес-служба УНП.

«Цей законопроект АНТІПОВУ, певно, навіяв радник антикризової коаліції з питань Фен-Шуй», - припускає Є.ЖОВТЯК.

В той же час, представник УНП не розуміє, «чому українці повинні керуватися саме китайськими традиціями, а не будь-якими іншими, - приміром, індійськими, нанайськими чи пуерто-риканськими?».

На думку Є.ЖОВТЯКА, «законопроект АНТІПОВА - яскравий приклад того, за що отримують гроші депутати розпущеної Верховної Ради V скликання».

Як повідомляв УНІАН, депутат О.АНТІПОВ зареєстрував у ВР проект Закону України "Про Державний прапор України".

Посилаючись на «китайські національні вчення», депутат О.АНТІПОВ, стверджує, що нинішнє поєднання кольорів на Державному прапорі України «трактується як прогресуючий занепад», тоді як їхнє «протилежне розташування має трактування щастя”. У супроводжувальній записці до законопроекту пояснюється, що “у світосприйнятті більш як одного мільярду населення Землі» - тобто Китаю - Державний прапор України сприймається, як «проголошення панування „Закону Занепаду”.