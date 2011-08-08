Прихильники Тимошенко збираються до Києва з усіх міст України

З Донецька до Києва приїхали близько 200 прихильників екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі донецької обласної організації ВО «Батьківщина».

5-6 серпня до Києва з Донецька виїхали близько 30-40 людей, які представляють здебільшого районні, міські й обласні партактиви «Батьківщини».

Крім того, в прес-службі відзначили, що до 5 серпня в Києві вже перебували впродовж тижня близько 140 прихильників Ю.ТИМОШЕНКО, які приїхали з Донецька і брали участь в акціях біля Печерського райсуду.

У зв`язку з тим, що основна маса прихильників лідера «Батьківщини» виїхала з Донецька раніше, ніж заарештували Ю.ТИМОШЕНКО, «проблем з проїздом не було», відзначили в прес-службі і додали, що ті, хто виїхали до Києва 5-6 серпня «дісталися до столиці особистим автотранспортом, тому поки що проблем також не було».

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З Сумської області для участі в акції на підтримку екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до Києва виїхали близько 500 чоловік.

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомив заступник голови обласної парторганізації «Батьківщини» Володимир ШУЛЬГА.

За його словами, в основному люди добиралися громадським транспортом або ж на своїх автомобілях, оскільки перевізники відмовлялися везти їх на акцію протесту організованими групами.

«Квитки люди брали наперед, але вже у неділю ввечері квитків для проїзду до Києва не було», - сказав В.ШУЛЬГА.

Він також повідомив, що в неділю у Сумах відбулася спільна нарада депутатів міської і обласної рад від «Батьківщини».

«Було багато емоцій, але настрій у всіх бойовий. Намічено план дій, апатії й розгубленості немає. Сумська обласна парторганізація візьме активну участь в безстроковій акції протесту, що відбувається в Києві під будівлею Печерського райсуду. Відправляємо на неї членів партії і прихильників. Бажаючі поїхати на акцію можуть звертатися до первинних організацій партії. У Сумах буде створено Комітет опору, за прикладом інших областей. Вже розіслали запрошення про участь всім демократичним партіям і організаціям. Також ініціюємо скликання позачергової сесії міськради, на якій депутатам буде запропоновано прийняти звернення до Президента, Верховної Ради і Кабінету міністрів з вимогою припинити політичні репресії. Плануємо проведення безстрокових пікетів органів влади і в Сумах», - сказав В.ШУЛЬГА.

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Севастопольські прихильники лідера Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО поки що безперешкодно дістаються до Києва з метою участі в акціях на її підтримку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі міської організації «Батьківщини».

Як додали у прес-службі, міська організація партії інформує своїх членів та прихильників про події, що розгортаються біля Печерського райсуду. «Кожен співчуваючий, а також активісти, які бажають поїхати до Києва та підтримати Юлію ТИМОШЕНКО, самостійно приймають рішення щодо відбуття до столиці на акції протесту», - зазначили в організації партії.

При цьому у прес-службі додали, що в ці дні у Севастополі, так само як і в інших містах Криму, традиційно непросто придбати необхідні квитки на потяг, особливо - у київському напрямку. І тим не менше, як підкреслили у севастопольській «Батьківщині», багатьом прихильникам Ю.ТИМОШЕНКО вдається придбати квитки за годину до відбуття потяга, коли знімається «бронь».

У міській організації «Батьківщини» також зазначають, що їм невідома кількість севастопольців, які беруть або мають намір взяти участь в акціях на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО в Києві. Водночас, підкреслили в прес-службі, «сотні людей телефонують в партійну організацію і висловлюють обурення з приводу зміни запобіжного заходу лідеру «Батьківщини».

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1 тис. жителів Вінницької області приїхали до Києва для участі в акції на підтримку екс-прем’єра, лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила голова Вінницької обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Людмила ЩЕРБАКІВСЬКА.

Вона поінформувала, що були проблеми із придбанням квитків, адже їх не вистачало для того, щоб усі охочі могли поїхати одним потягом, тому прихильники Ю.ТИМОШЕНКО добирались до Києва кількома потягами.

«Також бажаючі їхали й автобусами. Не змогли потрапити на акцію лише 17 осіб із Томашпільського району, автобус яких по дорозі зупинили. Які там були проблеми, поки що невідомо», - розповіла Л.ЩЕРБАКІВСЬКА.

Вона також повідомила, що 60 осіб з групи виявили бажання залишитись у наметах і на наступні дні.

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Сьогодні в акції на підтримку екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО в Києві беруть участь 200 луганчан.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Луганської обласної організації ВО «Батьківщина» Іван ОСОБОВ.

За його словами, організованої доставки людей до столиці не було. До Києва луганчани добиралися «хто як міг: на своїх автомобілях, автобусом, поїздом», - повідомив І.ОСОБОВ. Сьогодні очікується прибуття до Києва ще 100 чоловік.

Він також повідомив, що луганчани перебуватимуть в столиці мінімум кілька днів.

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Житомирська обласна організація ВО «Батьківщина» направила до Києва більше 2 тисяч активістів для участі в акції на підтримку екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат, голова Житомирської облорганізації "Батьківщини" Сергій ПАШИНСЬКИЙ.

На запитання, чи не перешкоджають людям діставатися Києва співробітники ДАІ чи ще хтось, він сказав: «Нам, звичайно, заважали на всіх рівнях, однак наші активісти потрапили таки на Хрещатик, аби підтримати свого лідера Юлію ТИМОШЕНКО».

«Ми не будемо уточнювати, яким чином наші активісти добиралися до Києва. Скажу тільки, що наші автобуси точно б не пустили», - підкреслив С.ПАШИНСЬКИЙ.

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Близько 120 жителів Волині відбули сьогодні до Києва для участі в акції протесту проти арешту екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Загалом від першого засідання Печерського райсуду Києва у справі Ю.ТИМОШЕНКО до минулої п’ятниці понад 2 тисячі волинян побували у столиці, повідомили УНІАН у прес-службі обласного осередку ВО «Батьківщина».

Як сказав голова Луцької міської організації «Батьківщини» Григорій ПУСТОВІТ, лучани відбували до Києва особистим транспортом, потягами, електричками, маршрутками, оскільки «перевізники залякані, ніхто не хоче везти. А тому ми вирішили просочуватися всіма можливими способами». Також, за його словами, протягом тижня ще направлятимуть людей у столицю. Частина з них зупиняються у родичів у Києві чи області, а протягом дня беруть участь в акції, зауважив Г.ПУСТОВІТ.

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Із Дніпропетровської області до Києва на акцію в підтримку лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО виїхало близько 1 тис. її прихильників.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі обласної організації партії.

Водночас, за інформацією прес-служби, до облорганізації «Батьківщини» надійшли «численні сигнали про те, що співробітники Державтоінспекції піддавали посиленій перевірці автобуси, які рухалися у бік столиці України, а деяким з них подальший рух був заборонений із надуманих підстав».

Водночас як повідомили УНІАН в прес-службі УДАІ Дніпропетровської області, станом на 13-ту годину 8 серпня заяв від автопідприємств, які здійснюють пасажирські перевезення, а також від приватних автоперевізників на виїзд організованих груп людей до Києва до УДАІ та її підрозділів не надходило.

«Жодного факту перешкоди руху автобусам, які перевозили організовані групи людей в напрямку Києва, з боку інспекторів ДПС ДАІ Дніпропетровської області не зафіксовано, будь-яких повідомлень щодо перешкоди руху автобусів та неправомірних дій співробітників Державтоінспекції на «гарячу лінію» та телефон чергової частини УДАІ ГУМВС України в області не надходило. Запевняємо, що у разі наявності у перевізників повного пакету відповідних документів на здійснення нерегулярних перевезень, передбачених чинним законодавством, перешкод з боку ДАІ на виїзд в будь-якому напрямку немає», - підкреслили у прес-службі УДАІ в Дніпропетровській області.

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Через тиск влади Одеської області до Києва не змогли добратися близько 500 прихильників екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це заявив кореспонденту УНІАН лідер фракції «Батьківщини» в Одеській обласній раді Сергій ВЕСЕЛОВ.

За його словами, керівництво близько 20 підприємств побоялося виділити автобуси для перевезення людей.

Як сказав С.ВЕСЕЛОВ, «із підприємствами-перевізниками напередодні провели «роз`яснювальну» роботу представники влади, зокрема ДАІ. Хоча це прямо суперечить ст. 33 Конституції України, яка гарантує, що громадяни мають право вільно пересуватися територією України».

У результаті тим жителям Одеської області, хто побажав взяти участь в столичній акції протесту проти арешту Ю.ТИМОШЕНКО, довелося добиратися до Києва на особистому транспорті, рейсових автобусах і поїздами, сказав С.ВЕСЕЛОВ.

Одержати коментарі в одеському управлінні ДАІ щодо заяви керівництва Одеської організації «Батьківщини» УНІАН не вдалося – телефони прес-служби не відповідають.

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Сьогодні зранку працівники Державтоінспекції майже на годину затримали виїзд рейсового автобуса, у якому з Рівного до Києва їхали прихильники екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та активісти ВО «Батьківщина» для участі в акції біля Печерського райсуду.

Як повідомив УНІАН прес-секретар рівненської обласної організації ВО «Батьківщина» Володимир ПОПИК, спочатку працівники ДАІ забрали документи у водія, а потім попросили і його самого поїхати з ними до міськвідділу ДАІ.

Автобус зміг вирушити до Києва після того, як у ситуацію втрутились депутати міської та обласної рад, а також народний депутат Юрій ПРОКОПЧУК. Після цього усі майже 50 пасажирів автобуса виїхали до Києва.

За словами прес-секретаря облорганізації «Батьківщини», усього в маніфестації біля Печерського райсуду сьогодні беруть участь майже 150 жителів Рівненщини. Частина з них повернеться ввечері додому, а кілька десятків залишаться ночувати у наметах на Хрещатику.

У наступні дні також заплановано поїздки до Києва інших активістів партії та прихильників Ю.ТИМОШЕНКО.

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На Буковині у водія, який мав везти прихильників колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з райцентру Кіцмань до Києва для участі у безстроковій акції протесту на її підтримку під стінами Печерського райсуду, міліціонери відібрали водійські права.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі ЗМІ повідомив перший заступник голови Чернівецької обласної організації ВО «Батьківщина» Василь МЕЛЬНИК.

За його словами, 7 серпня із Чернівців та області мали виїхати близько 500 активістів «Батьківщини». Однак, представникам Кіцманської районної організації не вдалося потрапити до столиці, оскільки у водія автобуса, який мав їх везти, співробітники ДАІ відібрали водійські права.

Крім того, мікроавтобуси з Чернівців, які учора вирушили до столиці на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО, пройшли три кордони міліції.

«Перший кордон був за Хмельницьким перед Вінницею. Нас зупинили на півтори години. Їхали чотири автобуси. Аби проїхати далі, з нашого автобусу довелося заплатити 500 гривень міліціянтам. Інший автобус розрахувався з правоохоронцями 300 гривнями», - розповіла журналістам голова Сторожинецької районної організації ВО «Батьківщина» Катерини ГУЦУЛЯК.

«Другий кордон організували на в’їзді до Житомира, третій – перед Києвом. На кожному посту було по 25 міліціонерів. Ми казали, що їдемо у Києво-Печерську Лавру. Хтось відбріхувався екскурсіями до столиці. Наші автобуси пропустили, а ось близько 30 автобусів з Івано-Франківщини і Тернопільської області до Києва так і не потрапили», – додала активістка «Батьківщини».