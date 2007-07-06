Вересневі вибори до ВР будуть більш жорсткими і брудними?

17:06, 06 липня 2007
Політика
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Політолог називає головну інтригу

ФесенкоПозачергові вибори до Верховної Ради у вересні будуть «більш жорсткі і брудні» в порівнянні з минулорічними.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні журналістам політолог, директор Центру політичного аналізу «Пента» Володимир ФЕСЕНКО.

Він зазначив, що на виборах у великих масштабах використовуватиметься адміністративний ресурс.

За його словами, велике значення матиме склад виборчих комісій, тобто, «хто буде рахувати голоси».

В.ФЕСЕНКО наголосив, що головна інтрига виборчої кампанії – боротьба за друге місце між «Нашою Україною» та БЮТ.

При цьому він додав, що не викликає сумнівів, що на першому місці буде Партія регіонів.

В той же час експерт підкреслив, що важливе значення має те, скільки відсотків вона набере на виборах. За його словами, якщо це буде менше 30%, то тоді вона матиме менше можливостей для того, щоб сформувати навколо себе коаліцію.

Як сказав В.ФЕСЕНКО, між БЮТ і “Нашою Україною” буде серйозна конкуренція, оскільки йдеться про право претендувати на посаду прем’єр-міністра України і бути ключовим гравцем при формуванні коаліції.

Він підкреслив, що той формат президентського мегаблоку, який на сьогодні уже заявлений, «має непогані шанси реально позмагатися з БЮТ». Це буде «дуже жорстка виборча кампанія», переконаний політолог.

За його словами, «важко буде працювати з виборцями, які втомилися від політичної кризи, розчарувалися в політичних силах».

В.ФЕСЕНКО підкреслив, що парадоксом є те, що в такій ситуації, скоріш за все, буде досить високою явка виборців і не має ризику, що прийде голосувати менше 50%, тобто, що вибори не відбудуться.

За його словами, в нинішній виборчій кампанії є своя особливість в тому, що досить високий відсоток виборців ще не визначився, за кого голосуватиме.

Він підкреслив, що в нинішній виборчій кампанії більшою буде роль Президента України, ніж минулого року.

Також, на думку В.ФЕСЕНКА, ще однією інтригою є можливість одночасного проведення разом з виборами референдуму з конституційних питань.

За його словами, якщо такий референдум відбудеться, то це буде нова виборча технологія, «яка може суттєво змінити характер і наслідки парламентських виборів в Україні».

Він назвав вибори до парламенту «змаганням фаворитів, які або вже представлені у ВР сьогодні, або мають в руках потужні інформаційні ресурси».

За його словами, «теоретичні шанси пройти до парламенту мають Блок Вітренко та Блок Литвина, але заледве ці шанси стануть реальними”.

 

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