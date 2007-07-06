Президент України Віктор ЮЩЕНКО розраховує на активну позицію Донеччини у виробленні системної програми реформ та формуванні високих соціальних стандартів в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні, виступаючи на урочистому зібранні з нагоди святкування 75-річчя створення Донецької області.

«Від імені Української держави засвідчую вам, шановні донеччани, найглибшу повагу. Україна горда за Донеччину. Це – земля важкого труду. Це – великий, сильний регіон серед сильних українських регіонів», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент також вважає, що Донбас належить до індустріальних, науково-технічних, інноваційних лідерів країни, володіє винятковим економічним та інтелектуальним потенціалом, який «необхідно берегти, примножувати і розвивати».

На думку В.ЮЩЕНКА, Донеччина має колосальний ресурс для розвитку також і з огляду на широке представлення в регіоні великого національного бізнесу, зокрема, таких підприємств та структур, як «Азовсталь», «Азовмаш», «Систем кепітал менеджмент», «Індустріальний союз Донбасу», Харцизький трубний завод, Алчевський меткомбінат.

«Важливо, щоб результати цієї роботи не зникали у великих кишенях, а працювали на людей, на ваш регіон, на всю країну. Ви заслуговуєте більшого, ніж маєте. Ви здатні добитися змін у своєму житті і влада підкориться вам», - підкреслив він.

Глави держави переконаний, що найважливіша місія Донецького регіону та його людей є у тому, щоб «бути локомотивом прогресу України, бути рушіями практичної і раціональної національної політики, бути ретельними захисниками прав і свобод кожного трударя».

Торкаючись теми нещодавньої політичної кризи в Україні, Президент наголосив, що «парламент має працювати у ваших інтересах, а не бути зібранням баронів, які ховаються від закону». Саме тому, за його словами, вже напередодні старту виборчої парламентської кампанії він наполягає на скасуванні необмеженої депутатської недоторканності та позбавленні депутатів непомірних пільг.

Ще одним завданням усіх відповідальних політичних сил країни В.ЮЩЕНКО назвав необхідність об’єднати зусилля для створення нової редакції Конституції України, вироблення системної програми реформ, для формування високих стандартів соціального захисту громадян.

«Роль Донеччини у цих процесах – принципова. Я дуже розраховую на те, що ваша позиція, як завжди, буде небайдужою, активною і зваженою», – сказав Президент.