Мороз: дії Президента заслуговують на підтримку, однак спосіб викликає подив

Президент України Віктор ЮЩЕНКО порушив вимоги Конституції, підписавши Указ про зупинення дії Указу Президента України від 10 червня 1997 року № 503 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності».

Таку думку голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА поширила сьогодні прес-служба парламенту.

“Предметом Указу Президента України "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності" визначено порядок оприлюднення "законів України, інших актів Верховної Ради України, актів Президента України Кабінету, Міністрів України", що прямо порушує статтю 57 Конституції України, за якою закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є не чинними. Указом грубо порушені пункт 31 статті 106 та частини другої статті 19, за якими Президент України здійснює свої повноваження в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України”, - сказав О.МОРОЗ.

На його думку, визначення Президентом України порядку офіційного оприлюднення актів Кабінету Міністрів (складової порядку реалізації конституційних повноважень Уряду) суперечить також статті 6 Конституції, порушуючи принцип поділу державної влади в Україні на законодавчу, виконавчу та судову.

“Крім того, Указом порушені й інші норми Конституції України, зокрема пункт 12 статті 92 та частина друга статті 120, за якими виключно законами визначаються організація і порядок діяльності органів виконавчої влади. Порушена також частина третя статті 117 Конституції України яка встановлює, що: "Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом», - додав голова ВР.

О.МОРОЗ переконаний, що видання будь-яких указів не може зупинити чи скасувати норми Конституції України і не звільняє Президента України від виконання конституційних обов’язків, у тому числі, передбачених статтею 94 Конституції України.

“На тлі «указотворчості» останніх місяців дії Президента України щодо приведення раніше виданих указів, в тому числі Президентом України Л.КУЧМОЮ, у відповідність із Конституцією України заслуговують на підтримку. Однак спосіб часткового забезпечення верховенства Основного Закону шляхом призупинення окремих норм Указу Президента України "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності" викликає подив, оскільки частково призупиненим Указом засадничі положення Конституції України порушуються в цілому”, - вважає голова ВР.