Ющенко з дружиною стрибали через вогнище

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом із дружиною Катериною ЮЩЕНКО у Державному музеї народної архітектури та побуту України НАН України в с. Пироговому взяв участь у святкуванні Івана Купала.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО запалив купальське вогнище та поспілкувався з людьми. Серед тем, що найбільш цікавили громадян, – соціальні ініціативи, нещодавно проголошені главою держави.

Відсвяткувати Івана Купала в Пироговому зібралися близько тисячі осіб.

Президентське подружжя взяло участь у традиційних купальських забавах – стрибанні через вогнище та пусканні вогняного колеса.

День Івана Купала був одним із головних язичницьких свят у слов’ян – святом вогню та води.