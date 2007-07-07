Ющенко з дружиною стрибали через вогнище
11:06, 07 липня 2007Політика
737
Та говорили про соціальні ініціативи
Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом із дружиною Катериною ЮЩЕНКО у Державному музеї народної архітектури та побуту України НАН України в с. Пироговому взяв участь у святкуванні Івана Купала.
Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО запалив купальське вогнище та поспілкувався з людьми. Серед тем, що найбільш цікавили громадян, – соціальні ініціативи, нещодавно проголошені главою держави.
Відсвяткувати Івана Купала в Пироговому зібралися близько тисячі осіб.
Президентське подружжя взяло участь у традиційних купальських забавах – стрибанні через вогнище та пусканні вогняного колеса.
День Івана Купала був одним із головних язичницьких свят у слов’ян – святом вогню та води.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter