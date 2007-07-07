У день народження Януковича Україна дізнається, як воно - «Рік у владі»

Книжка під авторством прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА «Рік у владі» вийде 9 липня, до дня народження глави уряду. Про це повідомляє в сьогоднішньому номері газета «Сегодня».

Це буде вже друга книжка В.ЯНУКОВИЧА (перша називалася «Рік в опозиції»). Як пише газета, офіційно книжка в продажу з`явиться 4 серпня, в день, коли В.ЯНУКОВИЧ вдруге став прем`єром, але видавці вирішили зробити сюрприз авторові і віддрукувати перші 500 примірників до дня народження прем`єра.

Газета також пише з посиланням на народного депутата і радника прем`єр-міністра Ганну ГЕРМАН, що В.ЯНУКОВИЧ не зможе приїхати до України з Іспанії на свій день народження, оскільки йому не можна переривати лікування свого хворого лівого коліна. За словами Г.ГЕРМАН, ніхто із соратників поздоровляти прем`єра до Барселони не поїде. Вони дочекаються його повернення, імовірно, воно відбудеться до кінця наступного тижня, і привітають в Україні.

Що стосується його сім`ї, то, за словами радника прем`єра, дружина Людмила Олександрівна теж чекатиме його вдома. Водночас, джерела газети повідомляють, що молодший син прем`єра Віктор все ж полетить до Барселони, аби привітати батька.

«Сегодня» нагадує, що минулого року В.ЯНУКОВИЧ, тоді ще не прем`єр-міністр, а просто народний депутат, лідер Партії регіонів, відзначав свій день народження в колі родини на узбережжі Азовського моря, в селищі Урзуф (Донецька область). Дарували Віктору Федоровичу ікони і книжки.

Довідка УНІАН. Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ народився 9 липня 1950 року в місті Єнакієве Донецької області в родині робітника, українець.

Перший Раз В.ЯНУКОВИЧ був призначений на посаду прем`єр-міністра України 21 листопада 2002 р.

4 липня 2004 р. висунутий Партією регіонів кандидатом у Президенти України і зайняв на виборах друге місце.

4 серпня 2006 року Верховна Рада призначила В.ЯНУКОВИЧА на посаду прем`єр-міністра України.