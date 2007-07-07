Луценко вважає Черновецького помилкою, яку доцільно виправити

Лідер виборчого блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що дострокові вибори мера Києва необхідні і можуть бути проведені на початку наступного року.

Таку думку він висловив в інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня” від 7-13 липня (26 (655)), коментуючи можливість проведення дострокових виборів мера столиці.

«Дострокові вибори в столиці я вважаю не лише можливими, а й необхідними, — наголосив Ю.ЛУЦЕНКО. — Думаю, що киян не можна позбавляти шансу на виправлення помилки, допущеної торік».

На думку Ю.ЛУЦЕНКА, сьогодні існують правові підстави для проведення дострокової кампанії у Києві, і старт їй має дати відповідне рішення обраної восени Верховної Ради.

«Було б доцільно, щоб вибори пройшли на початку наступного року», — зазначив він.

Відповідаючи на питання, чи має намір він сам балотуватися на пост міського голови Києва, Ю.ЛУЦЕНКО не виключив такої можливості. «Я — людина командна, і моє найближче політичне майбутнє залежить від того, де саме наша команда вважатиме за потрібне використовувати мої знання, досвід та енергію — в парламенті, в уряді або в органах столичної влади», — пояснив він.