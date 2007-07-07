Ющенку у Донецьку натякнули, хто в домі хазяїн (фоторепортаж)
Президент ходив, дивився, нудьгував...
Під час візиту до Донецька Віктор Ющенко усіляко демонстрував своє розуміння великих досягнень області. Президент назвав «глибинним» патріотизм жителів регіону. Патріотизм по-донецькому в оцінках Ющенка постав “без прикрас, широкий, як степ, різкий і рішучий проти фальші". “Без вашого краю Україна немислима, - казав Ющенко та обіцяв: Разом з вами ми наведемо порядок в Україні”.
Також Президент наголосив, що Донецька область - "це своєрідний східний форпост об`єднаної Європи, і в цьому є наша перспектива". Та нагадав: “Ви заслуговуєте більшого, ніж маєте”.
Донецьк відповів Президенту зразково-показовою екскурсією, витриманою у найкрашіх радянських традиціях. Та непрозорим натяком на те, хто насправді в цьому домі – хазяїн.
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Фото Миколи Лазаренка / УНІАН
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