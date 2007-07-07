Ющенку у Донецьку натякнули, хто в домі хазяїн (фоторепортаж)

12:21, 07 липня 2007
Політика
1821

Президент ходив, дивився, нудьгував...

Під час візиту до Донецька Віктор Ющенко усіляко демонстрував своє розуміння великих досягнень області. Президент назвав «глибинним» патріотизм жителів регіону. Патріотизм по-донецькому в оцінках Ющенка постав “без прикрас, широкий, як степ, різкий і рішучий проти фальші". “Без вашого краю Україна немислима, - казав Ющенко та обіцяв: Разом з вами ми наведемо порядок в Україні”.

Також Президент наголосив, що Донецька область - "це своєрідний східний форпост об`єднаної Європи, і в цьому є наша перспектива". Та нагадав: “Ви заслуговуєте більшого, ніж маєте”.

Донецьк відповів Президенту зразково-показовою екскурсією, витриманою у найкрашіх радянських традиціях. Та непрозорим натяком на те, хто насправді в цьому домі – хазяїн.

Донецьком Ющенка, як партійних лідерів радянської епохи невідступно супроводжував ”керуючий актив”

Обов`язковий пункт програми - виставка досягнень області

Подивіться ліворуч, подивіться праворуч... Виявляється, екскурсії здатні втомити навіть звичного до тривалих світських раутів Президента

Ющенко називав Донецьк ”своєрідним східним форпостом об`єднаної Європи”, але ”аборигенів”, схоже, не переконав...

Врешті-решт Президентові непрозоро натякнули, хто в цьому домі - хазяїн

Заглянемо через плече Президента - може, це і не найкраще зображення Ріната Ахметова, але цілком впізнанне

Фото Миколи Лазаренка / УНІАН

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter