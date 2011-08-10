На Хрещатику - 60 автобусів з «Беркутом»

У фракції "БЮТ-Батьківщина" допускають демонтаж наметового містечка біля Печерського райсуду Києва сьогодні вночі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам народний депутат від "БЮТ-Батьківщини" Юрій ОДАРЧЕНКО.

За його словами, сьогодні до наметового містечка приходили судові виконавці. "Сьогодні вони намагаються скласти акт, щоб мати підстави для знесення наметового містечка", - сказав депутат.

Як сказав Ю.ОДАРЧЕНКО, після складання акту буде відповідне розпорядження, і вже вночі "можливо, будуть наміри це зробити".

Він зазначив, що сьогодні міліціонерів біля наметового містечка значно більше, ніж позавчора, коли проходило попереднє засідання суду.

В даний час близько 60 автобусів зі співробітниками міліцейського спецпідрозділу "Беркут" стоять на вулиці Богдана Хмельницького, по обидва боки Хрещатику навпроти Печерського райсуду. Також тут розміщуються 4 автозаки і кілька міліцейських машин.

У наметовому містечку, крім наметів - приймальних депутатів, встановлено дві громадські приймальні лідера партії "Фронт Змін" Арсенія ЯЦЕНЮКА, лідера Народного Руху України Бориса ТАРАСЮКА, лідера депутатської групи "За Україну!" В’ячеслава КИРИЛЕНКА і голови партії "Громадянська позиція" Анатолія ГРИЦЕНКА.

У таборі прихильників екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО близько 200 чоловік, у таборі "Загальновійськового союзу України" Олега КАЛАШНИКОВА - до 100 чоловік.