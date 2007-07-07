Кличко зазіхає на крісло Черновецького

Депутат Київської міської ради Віталій КЛИЧКО переконаний, що дострокові вибори мера столиці буде проведено у разі перемоги опозиції на парламентських виборах.

Таку думку він висловив в інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня” від 7-13 липня (26 (655)), коментуючи можливість проведення дострокових виборів мера столиці.

В.КЛИЧКО висловив припущення про можливість дострокових виборів в столиці. В.КЛИЧКО також підтвердив, що знов має намір боротися за посаду міського голови.

Підставою для перевиборів, на його думку, може стати рішення найвищого законодавчого органу країни — парламенту. Водночас, В.КЛИЧКО додав, що “парламент наважиться на таке рішення тільки у випадку перемоги на дострокових виборах демократичних сил і переформатування парламентської коаліції”.

Як відомо, у 2006 році В.КЛИЧКО посів друге місце у виборах Київського міського голови.