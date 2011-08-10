Королевській вже видно, хто по який бік барикад

Арешт Юлії ТИМОШЕНКО змушує всіх політиків, всіх громадян нашої країни визначитися. І тепер чітко видно, хто по який бік барикад знаходиться. Про це заявила народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА у Вінниці, де вона виступили перед головами сільських та селищних рад області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, вона зазначила, що приїхала до Вінниці для того, щоб зустрітися з нашими активістами, представниками громадських організацій та партій, головами місцевих рад. «Це ті люди, які підтримують демократію, які розуміють, що сьогодні судовий процес йде не лише над Ю.ТИМОШЕНКО – це судовий процес над всіма громадянами України. Моє завдання – мобілізувати всіх небайдужих людей на місцях, щоб добитися визволення лідера опозиції, захистити надбання демократії, права та свободи громадян», - заявили Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Політик розказала про останні події у Києві та закликала лідерів регіону сміливо висловлювати свою точку зору щодо розвитку політичної ситуації в країні. «Арешт Ю.ТИМОШЕНКО змушує всіх політиків, всіх громадян нашої країни визначитися й чесно заявити про свою позицію», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, незважаючи на те, що велика політика робиться у Києві, сила країни – у регіонах. «Ви працюєте з людьми, ви знаєте їхні настрої. Я закликаю всіх вас провести сесії міських рад і зайняти чітку позицію по збереженню права і законності в країні, неухильному дотриманню демократичних принципів, не дати скотитися у диктатуру. Ми не повинні допустити, щоб Україна зійшла з європейського шляху й втратила перспективи успішного розвитку», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Крім того, Н.КОРОЛЕВСЬКА ініціювала створення у Вінниці комітету спротиву диктатурі. Такі ж комітети будуть створені по всій країні, повідомила народний депутат.

Нагадаємо, 9-10 серпня Н.КОРОЛЕВСЬКА перебуває з робочою поїздкою по Вінницький та Хмельницький областях. У програмі візиту - зустрічі з місцевими керівниками «Батьківщини» та інших опозиційних партій, представниками громадських організацій регіону, проведення Форуму ділових людей, участь у роботі круглих столів і семінарів з підприємцями, проведення засідань виїзних громадських приймалень.