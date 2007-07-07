Толстоухов розповів, як нардеп ”наїхав” на ”Пресу України”

Сьогоднішнє число газети “Урядовий кур`єр” вийшов дуже обмеженим накладом, у зв`язку з тим, що народний депутат від опозиції і співробітник СБУ на підставі судової ухвали заблокували процес друкування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам у Кабміні повідомив міністр Кабінету Міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ.

За словами А.ТОЛСТОУХОВА, вчора увечері на київський комбінат “Преса України” приїхала людина, «яка представилась народним депутатом Сергієм ОСИКОЮ», з ухвалою Господарського суду міста Києва від 6 липня ц.р., в якій «Пресі України» заборонялося публікувати газети з текстом закону «Про внесення змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», прийнятим Верховною Радою 19 червня 2007 р. (С.ОСИКА – народний депутат V скликання від фракції БЮТ. Згаданий Закон був ухвалений ВР, але не підписаний Президентом – УНІАН).

За словами А.ТОЛСТОУХОВА, на підставі цієї ухвали С.ОСИКА зажадав від керівництва комбінату припинити друкування номера «Урядового кур`єра». А.ТОЛСТОУХОВ повідомив, що коли керівництво «Преси України» спробувало заперечити і сказати, що номер вже запущений в друк, народний депутат викликав по телефону співробітника СБУ. За словами А.ТОЛСТОУХОВА, співробітник СБУ, який приїхав, назвав своє прізвище «БОЙКО» і поінформував заступника генерального директора «Преси України» Ярослава ГОРДИНЮКА про кримінальну відповідальність за продовження публікації газети.

Водночас А.ТОЛСТОУХОВ висловив подив, чому було припинено друкування саме сьогоднішнього номера. За його словами, сьогодні в “Урядовому кур`єрі” мала бути опублікована інформація прес-служби Верховної Ради про висловлювання Президента України щодо закону про держзакупівлі, а також в газеті мали бути надруковані фотокопії тексту цього Закону. Йдеться не про текст Закону і не про набрання ним чинності, а лише про фотокопії, наголосив міністр Кабінету Міністрів.

За даними А.ТОЛСТОУХОВА, якщо наклад “Урядового кур`єра” становить трохи більше 92 тисяч примірників, то у результаті було надруковано 10 тисяч. З них у регіони направлено 3800. “В Києві газети “Урядовий кур`єр” сьогодні ніде немає”, - наголосив А.ТОЛСТОУХОВ (УНІАН: У кіосках в центрі Києва кіоскери повідомили кореспондентові УНІАН, що “Урядовий кур`єр” сьогодні до них не надійшов. При цьому вони сказали, що не знають причину цього і не можуть сказати, коли газета надійде в продаж. Агентство УНІАН також не одержало сьогодні газети за передплатою).

А.ТОЛСТОУХОВ заявив, що після вивчення обставин того, що сталося, обов`язково буде офіційна заява уряду. Використаємо всі засоби в правовому і політичному плані, “щоб захистити честь урядового органу”, - наголосив міністр Кабінету Міністрів.

А.ТОЛСТОУХОВ також повідомив, що про інцидент поінформовано першого віце-прем`єр-міністра Миколу АЗАРОВА, який зараз виконує обов`язки глави уряду.

А.ТОЛСТОУХОВ також повідомив, що докладнішу інформацію про те, що сталося, може надати народний депутат Олег КАЛАШНІКОВ, який також був присутній на місці події.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про те, чому Верховна Рада не опублікувала свою інформацію і фотокопії тексту Закону про держзакупівлі у своєму друкованому органі – газеті “Голос України”, А.ТОЛСТОУХОВ відзначив, що цей момент не є принциповим, і такі публікації можуть розміщуватись і в урядовій пресі зокрема.

Вже після зустрічі з А.ТОЛСТОУХОВИМ кореспондент УНІАН з`ясував, що сьогоднішнє число газети “Голос України” вийшов нормально (наклад 161 тис. примірників) і надійшов до всіх кіосків. При цьому на 8 стор. “Голосу України” опубліковано вищезазначене повідомлення прес-служби ВР щодо закону про держзакупівлям і текст Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», ухвалений ВР 19 червня 2007 р. з підписом Голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА. Закон опубліковано у звичному вигляді, в якому публікуються законодавчі акти в офіційній пресі, проте в лівому верхньому кутку сторінки дрібним шрифтом додано «Фотокопії тексту закону» (у момент інтерв`ю А.ТОЛСТОУХОВ не згадав, що аналогічні "Урядовому кур`єру" матеріали щодо Закону про держзакупівлі без проблем було сьогодні опубліковано в "Голосі України" - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, 6 липня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив до початку роботи ВР VI скликання дію указу про порядок обнародування нормативно-правових актів парламенту.

13 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що вважає неефективною і криміналізованою чинну редакцію закону про державні закупівлі.

За словами В.ЮЩЕНКА, зміни до закону про держзакупівлі були підтримані чинною владою.

26 червня Президент В.ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ домовились про проведення позачергового засідання Ради національної безпеки і оборони для визначення механізму тендерних закупівель на час до ухвалення відповідного закону новообраним парламентом.

Довідка УНІАН. Згідно з копією ухвали Київського господарського суду, наданої А.ТОЛСТОУХОВИМ, позивачем у справі є союз громадських організацій «Тендерна палата України», відповідачами – редакції газети «Урядовий кур’єр», редакції друкованого видання «Офіційний вісник України», редакції друкованого видання «Відомості Верховної Ради України», державного видавництва «Преса України», редакції газети «Голос України».

Позивач вважає, що закон України «Про внесення змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 19 червня в 2007 р. було ухвалено в період відсутності повноважень Верховної Ради України і тоді, коли її діяльність мала бути зупинена.

Тому він попросив суд заборонити підготовку до публікації і (або) обнародування даного закону.

Суд заборонив вищезазначеним редакціям газет обнародувати і (або) публікувати Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти». Суд також ухвалив заборонити видавництву «Преса України», а також іншим видавництвам друкувати і випускати друковані видання «Голос України», «Урядовий кур’єр», «Офіційний вісник України», «Відомості Верховної Ради України» з текстом Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти від 19 червня 2007 року.