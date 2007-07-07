Ющенко сам зустрінеться з жінками, які не пускали його до Донецька

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлює готовність зустрітися з жінками, які намагалися перегородити дорогу президентському кортежу під час візиту до Донецька 6 липня.

Як повідомила УНІАН голова Донецької обласної організації "За дії в боротьбі проти свавілля і беззаконня органів прокуратури, міліції, судових та ін. органів" Людмила НІКІТІИНА, з членами організації вже зустрівся представник Президента і пообіцяв, що їм призначать час, коли вони можуть зустрітися з главою держави.

"Представник Президента приїхав, щоб дізнатися, з яких питань ми намагалися звернутися. Тому що провокатори є. Запитав, чи є у нас підтверджуючі документи", - сказала Л.НІКІТІНА. За її словами, представник В.ЮЩЕНКА пообіцяв членам організації, що їм передзвонять і призначать час, коли можна буде привезти документи до Києва.

Л.НІКІТІНА також додала, що в 2005 році вони вже зверталися до глави держави з цього ж приводу, але з тих пір "нічого не змінилося". "Ми у відчаї, і йтимемо до кінця", - підкреслила Л.НІКІТІНА. При цьому вона акцентувала, що після їхньої акції, влаштованої на шляху проходження кортежу Президента, з їхньою організацією стали активно зв`язуватися люди, чиї родичі були убиті, проте розслідування щодо цих злочинів не доведені до суду.

Л.НІКІТІНА також повідомила, що вона і її однодумці мають намір створити всеукраїнську організацію. "Ми вирішили ініціювати всеукраїнську організацію "Діти України без права на життя", - підсумувала Л.НІКІТІНА.

Як повідомляв УНІАН, вдень 6 липня по дорозі з аеропорту Донецька в центр міста кортеж з Президентом України В.ЮЩЕНКОМ мали намір зупинити 9 чоловік, в основному, жінки. Вони намагалися лягти на дорогу, проте охоронці примусово звільнили проїзд, і Президент проїхав у центр міста. Учасники акції намагалися привернути увагу Президента до бездіяльності правоохоронних органів Донецької області, які протягом декількох років не розслідують факти вбивства їхніх дітей і родичів.