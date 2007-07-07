Тимошенко сказала, скільки мандатів отримає БЮТ на дострокових виборах

Блок Юлії Тимошенко розраховує отримати на дострокових парламентських виборах 226 мандатів.

Як повідомляє прес-служба БЮТ, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам після зустрічі з Генеральним секретарем ОБСЄ Марком Перріном де БРІШАМБО заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

«Я вірю, що наша політична сила візьме необхідну кількість голосів і необхідну кількість підтримки для того, щоб мати 226 голосів у парламенті», - сказала лідер БЮТ.

«Ми зараз саме таку мету собі поставимо, і цю мету ми будемо досягати», - наголосила вона.

У той же час Ю.ТИМОШЕНКО не виключає створення коаліції демократичних сил у Верховній Раді VI скликання. «Але навіть такий результат, який наша політична сила буде давати, абсолютно не виключає створення коаліції демократичних сил», - сказала вона.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО вкотре заявила про те, що після виборів БЮТ планує вести спільну політичну діяльність з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і з його політичною силою.