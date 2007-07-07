Януковича й Мороза просять письмово відмовитися від ”ширки”

Лідер Компартії Петро Симоненко закликає Партію регіонів та Соцпартію підписати угоду про неприпустимість будь-яких союзів з "помаранчевими" як під час виборів, так і після них.

Про це він заявив, перебуваючи в Донецьку з нагоди святкування 75-річчя області, повідомляє прес-служба партії.

До підписання угоди Симоненко запрошує також "всі політичні сили, які протистоять етнонаціоналістичній навалі і намаганням з боку президента узурпувати владу в Україні".

"Вважаю, що така угода має стати запобіжником для деяких бізнес-угрупувань від політичної спокуси зрадити своїх виборців і створити так звану "широку коаліцію" у наступному парламенті з бютівцями і нашеукраїнцями-самооборонцями", - пояснив лідер комуністів.

Українська правда