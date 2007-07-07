Тимошенко і сама не відпочине, і іншим не дасть

Сьогодні необхідно докласти максимум зусиль для того, щоб Україна не втратила третій шанс мати чесну і демократичну владу. Про це у суботу в інтерв’ю журналістам після зустрічі з Генеральним секретарем ОБСЄ Марком Перріном де БРІШАМБО заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання, що багато чого в цьому нині залежить від її команди.

«Ми свідомі цієї нашої відповідальності і тому будемо працювати без вихідних і відпусток, аж поки не побачимо, що в Україні здоровий глузд на чергових виборах переміг», - наголосила лідер БЮТ.

Також вона заявила, що БЮТ разом з блоком «Наша Україна-Народна самооборона» є партнерами у виборчій кампанії.

«Демократичні сили йдуть двома командами, двома блоками, але йдуть в системі взаємопорозуміння і непротистояння, і тому, я вважаю, що і наша політична команда і блок, який реально очолює Віктор ЮЩЕНКО, здобудуть перемогу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, лідер БЮТ привітала партнерів по демократичній опозиції з тим, що вони створили блок, і побажала їм успіхів.

Також Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що між блоками існує домовленість, що «ми досить толерантно, спокійно, з повною підтримкою відносимось на виборах один до одного, і безумовно, ми будемо саме так вибори проходити».