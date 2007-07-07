Тарасюк готується дати задній хід з мегаблоку?

Лише міжпартійний з’їзд Народного Руху України має схвалити рішення про виборчий список та поставити крапку у питанні про його формування. Про це заявив журналістам голова НРУ, один із лідерів блоку «Рух – Українська Правиця» Борис ТАРАСЮК по закінченню засідання центрального проводу НРУ в суботу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НРУ, Б.ТАРАСЮК також зауважив, що «список і «десятки», і «двадцятки», і «сотні» приймається на міжпартійному з’їзді - це вимога закону, решта – це піар-акції».

«Зараз стоїть питання про творення блоку демократичних сил та створення єдиної національно-демократичної партії. Ця національно-демократична партія має утворюватися шляхом злиття партійних осередків районних та обласних організацій, а не шляхом розпуску», - сказав Б.ТАРАСЮК.

За його словами, з’їзд партії прийняв рішення, з ким Народний Рух України буде блокуватися. «Оскільки з’явились нові суб’єкти у творенні блоку, рішенням з’їзду ми повинні погодитися або не погодитися на творення блоку з цими новими політичними суб’єктами», - заявив Б.ТАРАСЮК.

Він висловив сподівання, що з’їзд прийме «позитивне рішення відносно блокування з тими, хто підписав Декларацію про об’єднання демократичних сил».

За словами Б.ТАРАСЮКА, необхідно повернутися до ідеї створення єдиної національно-демократичної партії. «Ми запропонували своє бачення. Інші учасники, очевидно, також долучаться до цього процесі. Коли ми виробимо принципи, програму, механізм об’єднання, тоді перед з’їздом партій постане питання створення єдиної національно-демократичної партії», - зазначив лідер НРУ.