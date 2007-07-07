Тимошенко просить ОБСЄ сказати своє ”фе” закону про вибори

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО звернулася до ОБСЄ з проханням провести міжнародну експертизу закону України про вибори, зокрема, останніх змін до нього. Про це вона повідомила на спільній з Генеральним секретарем ОБСЄ Марком Перріном де БРІШАМБО прес-конференції в суботу в Києві.

“Я звернулася до керівництва ОБСЄ з проханням провести міжнародну експертизу українського виборчого закону, особливо тих змін, які були додані буквально напередодні виборчої кампанії», - цитує свого лідера прес-служба БЮТ.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона “як керівник БЮТ звернулася з проханням дати свій висновок, чи відповідає цей закон та зміни до нього всім міжнародним вимогам щодо проведення чесних і прозорих виборів”.

Під час зустрічі вона висловила “стурбованість деякими положеннями закону, зокрема можливістю без будь-яких обмежень голосувати на дому”.

«Ми вважаємо, що це є серйозна небезпека для проведення чесних виборів, що голосування на дому може відбуватися тільки в тому випадку, якщо довідка від певної лікарської установи буде свідчити, що людина не може прийти на виборчу дільницю. Ми не хотіли б, щоб через це відбувалися фальсифікації», - наголосила лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що приводом для зловживань на виборах може стати і положення закону про заборону голосувати людям, що, відповідно до списків прикордонних служб, залишили територію України до проведення виборів і не повернулися до моменту голосування.

«Ми вважаємо, що там також можуть бути зловживання, які будуть обмежувати через помилки, які можуть бути допущені свідомо або несвідомо прикордонною службою, обмеження в голосуванні тих людей, які проживають особливо в західній частині України», - наголосила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також вважає, що ініціативи всіх керівників політичних сил “мають бути спрямовані на усунення з виборчого закону тих положень, які заважають проведенню чесних виборів”.