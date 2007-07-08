Тимошенко розраховує на ще одні вибори

Шевченківський районний суд Києва виніс рішення, згідно з яким депутати Київради від Блоку Юлії ТИМОШЕНКО, яких з‘їзд позбавив депутатства за участь в корупції із землею, на сьогодні вже дійсно не депутати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це заявила журналістам сама лідер блоку у суботу.

«Таке рішення на руки ми отримали, і вважаємо, що і мер міста, і депутати, які позбавлені своїх повноважень внаслідок участі в корупції з землею, що вони більше не будуть присутні на сесії», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Що стосується введення нових депутатів, нам ще потрібен певний час, щоб ми завели нових депутатів, але тих, які порушили обіцянки перед киянами, ці депутати вже прибрані», - наголосила лідер БЮТ.

Вона підкреслила, що засідання Київради, у яких будуть брати участь екс-депутати від БЮТ, «через суд будуть визнаватися не правочинними».

«Тобто поділ землі для ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і його земельної мафії завершився», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, лідер БЮТ розраховує, що «буквально одразу після виборів до Верховної Ради відбудуться вибори міського голови Києва.

«Таких масштабних корупційних дій із землею, із власністю міста Києва, з фінансами міста Києва, які є зараз, ще Київ ніколи не бачив ні при колишньому мері, ні при будь-якому мері такого ніколи не було», - підсумувала Ю.ТИМОШЕНКО.