Вєрка Сердючка хоче стати депутатом ВР

Андрій ДАНИЛКО збирається створити свою партію і стати депутатом Верховної Ради України.

На фестивалі "Слов`янський базар" А.ДАНИЛКО розповів, що планує організувати передвиборний блок під назвою "Проти всіх", повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

За його словами, жителі України втомилися від виборів. Співак додав, що Вєрка СЕРДЮЧКА може битися і кричати у Верховній Раді не гірше за нинішніх депутатів.

А.ДАНИЛКО говорить, що його героїня навряд чи ходитиме на засідання парламенту в своїх сценічних костюмах.