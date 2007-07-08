БЮТ продовжує чистити лави

Вінницька обласна організація Блоку Юлії ТИМОШЕНКО запропонує на з’їзді блоку у серпні виключити 14 з 27 депутатів Вінницької міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова вінницької облорганізації БЮТ Георгій ФІЛІПЧУК.

За його словами, загалом БЮТ планує застосувати норму імперативного мандату до 25 депутатів рад у Вінницькій області.

Керівник вінницького БЮТу вважає, що кандидати на виключення зі складу депутатів не є “ворогами БЮТ”. “Але ми вважаємо, якщо конкретні депутати не хочуть співпрацювати з тією політичною силою, від якої вони обрані й мають іншу політичну точку зору, то такі депутати не мають права представляти БЮТ в представницьких органах влади”, - додав Г.ФІЛІПЧУК.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 8 депутатів Вінницької міської ради вийшли зі складу фракції БЮТ і створили фракцію “БЮТ-Батьківщина”. Депутати залишили фракцію на знак незгоди із проведеною нею політикою. Після чого, фракція БЮТ у Вінницькій міськраді виключила зі свого складу голову вінницької міськорганізації "Батьківщини" Генадія ТКАЧУКА. Після відвідання Вінниці Юлією ТИМОШЕНКО, ці дві фракції знову об’єдналися.

Загалом фракція БЮТ у Вінницькій раді складає більшість депутатського корпусу, об’єднуючи 27 з 50 депутатів.