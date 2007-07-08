Ющенко обіцяє зробити Януковича прем`єром, якщо...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє внести на розгляд Верховної Ради кандидатуру Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра в разі, якщо Партія регіонів в новому парламенті сформує коаліцію.

Про це Глава держави сказав в інтерв’ю телеканалу “Інтер” в неділю ввечері.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що минулого разу він також вніс кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА, оскільки була сформована коаліція, яка його запропонувала

При цьому він зауважив, що не хоче говорити наразі про те, яким чином створилась нинішня коаліція.

“Президент в цьому питанні має визнати один факт – вибори відбулися. Їх визнали всі. Вони чинні. Коаліція сформована. Вона запропонувала кандидатуру прем’єр-міністра. Я її розглянув і подав у парламент”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент відмовився називати прізвище людини, яку б він хотів бачити на посаді прем’єра. Він зауважив, що це може бути розцінене як тиск на виборців. Говорячи в цілому, В.ЮЩЕНКО зазначив, що йому хотілось би, щоб ця людина “глибоко розуміла національні пріоритети України”.

“Це має бути людина, яка не боїться сказати, що вона патріот України, не боїться говорити українською мовою...”, - сказав Глава держави. Він також додав, що прем’єр має розуміти, що українська політика “повинна творитися в Києві, а не в інших столицях”.