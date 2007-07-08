Ющенко знає, хто його отруїв і чекає впійманих падлюк

Слідство встановило, хто і яким чином отруїв Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це Глава держави заявив в інтерв’ю телеканалу “Інтер” в неділю ввечері.

“Слідством дійшло до обставин, ким формувалася порція, ким подавалась і як вона потрапила до В.ЮЩЕНКА, яка це була година, що це були за продукти”, - підкреслив Президент.

За його словами, на сьогодні медициною встановлено, як проявляються симптоми отруєння діоксаном, який їх характер.

В. ЮЩЕНКО зауважив, що два роки тому, коли це з ним сталося, ніхто про це ще не знав. “Попрацювали лабораторії, поставлена крапка”, - сказав він.

“Тепер є декілька падлюк, яких потрібно спіймати і притягти до закону”, - сказав він, висловивши впевненість, що це буде обов’язково зроблено.

В.ЮЩЕНКО розкритикував тих, хто насміхався над його станом: “Олександр Олександрович (МОРОЗ – УНІАН) радив мені сало їсти, а я йому тоді казав, знаєте, Ви можете і сало їсти, ви можете і полову їсти, але якщо туди підсунуть діоксин, то Вас чекає така сама доля, як і мене. Інший великий оратор і політик рекомендував сірчаної кислоти випити - ото був би вчинок! А то діоксин - це начебто як піар, який ЮЩЕНКО придумав. Хтось третій казав, що я зробив операцію на обличчі, бо хотів стати красенем. Мені начебто того не вистачало і треба було це робити. Я це все пережив”, - наголосив Президент. При цьому він підкреслив, що пробачив всіх, хто говорив такі речі: “Вони всі виявилися нижчі від тих обставин, в які я потрапив”.