Ющенко про чесні вибори, хвору ідею Мороза і коаліцію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий визнати будь-який чесний результат дострокових парламентських виборів і коаліцію, сформовану за їхніми результатами.

Про це Глава держави сказав в інтерв’ю телеканалу “Інтер” в неділю ввечері.

“Я, Президент, буду керуватися виключно положеннями Конституції, які регулюють моє ставлення до таких результатів”, - сказав Глава держави.

Водночас В.ЮЩЕНКО підкреслив, що в інтересах України, на його переконання, всі політичні сили повинні консолідуватися навколо національних пріоритетів України. Він наголосив, що проблемою парламенту V скликання було те, що політичні сили, які сформували коаліцію, відкинули діалог.

“Чим він був замінений? Він був замінений примарною, хворою ідеєю мати 300 голосів, про яку оголосив МОРОЗ... Це сподобалось прем’єру. Мати 300 голосів – це означає скасовувати вето Президента, ігнорувати його, проводити політику в Україні одноосібно”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Саме тому Президент вважає, що першим і головним завданням для нового парламенту є проведення повномасштабних переговорів між політичними силами, щоб сформувати коаліцію, яка буде забезпечувати політичний діалог між всіма політсилами.